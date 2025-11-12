この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025でメルセデス・ベンツは数多くの日本初公開モデルを展示 ■メルセデス・ベンツは次世代Vクラスを象徴する「ビジョンV」を初披露 ■ビジョンVは50.8インチ大型ディスプレイや極上シートを備えた超豪華空間を実現 極上極楽の移動体験を提供するプレミアムミニバン メルセデス・ベンツ日本は、ジャパンモビリティショー2025において新型ラグジュアリーバン「ビジョンV」を日本