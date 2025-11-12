日本政府が外国人に対する査証（ビザ）の申請手数料を引き上げる方針であることが、中国でも注目を集めている。中国メディアの界面新聞は11日、日本の報道を引用し、日本政府が2026年度から外国人のビザ申請にかかる手数料を引き上げる方向で調整していると報道。1978年以来、初めての引き上げとなると伝えた。その上で、現在の訪日ビザの申請手数料は一次ビザで3000円、数次ビザで6000円程度であり、欧米に比べて大幅に低い金額だ