女優の釈由美子（47）が11日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。息子からの衝撃の一言を明かした。釈は2015年10月に実業家の男性と結婚。自身の38歳の誕生日となる翌16年6月12日に長男が誕生した。自身は4姉妹の2番目で「凄いひとりっ子に憧れて」と回顧。「自分が子供生まれたら絶対ひとりっ子育児が良いなと思ってた」と振り返った。「高齢出産だからひとりっ子だろうなと思って、2人目作