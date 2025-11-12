福岡県警によると、12日午前10時10分ごろ、福岡県那珂川市の路上で「男女が倒れている」と110番があった。2人は病院に搬送されたが、男性の死亡が確認された。県警は殺人未遂容疑で男性の息子を現行犯逮捕した。