12日午前9時半ごろ、新潟県新発田市二本木の農道で、猟友会員の80代男性がクマに襲われた。新発田署によると、男性は顔や右足にけがをして病院に搬送されたが、意識はあるという。男性は襲われた後、持っていた猟銃で自らクマを駆除した。署によると、クマは雌の成獣で、体長約1.5メートル。男性は、周辺でクマのふんなどが目撃されたことから、市の依頼で見回り活動中だった。