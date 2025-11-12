中日の大野雄大投手（３７）が１２日、ナゴヤ球場で契約交渉を行い、５０００万円アップの１億７０００万円（推定）でサインした。大野は今季２０試合に先発登板し１１勝４敗、防御率２・１０と大活躍。１１勝は自己最多タイで今季チームトップの勝利数だった。さらにチームの連敗を８度も止めるなど連敗ストッパーとしての役割も果たし、３年連続最下位から４位浮上の原動力となった。１０日にはセ・リーグのカムバック賞にも