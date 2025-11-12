【モデルプレス＝2025/11/12】俳優の眞栄田郷敦が、10日放送の日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。人気お笑いコンビと中学の先輩後輩であると明かされた。【写真】眞栄田郷敦と25歳差 同じ学校出身の有名コンビ◆眞栄田郷敦、チュートリアルと同中だった中学でアメリカから帰国し、京都市立修学院中学校に入学した眞栄田。するとお笑いコンビのチュートリアルは顔を見合わせながら「（眞栄田と中