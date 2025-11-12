【モデルプレス＝2025/11/12】元日向坂46の影山優佳が11月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理4品を披露し、話題を呼んでいる。【写真】24歳元日向坂「彩りが綺麗」家庭的な手料理4品公開◆影山優佳、手料理4品を披露影山は「やっと消費しましたアンパンマンポテト。そして気づいた時には買い足してました」とつづり、きのこと玉ねぎのリゾットやスクランブルエッグ、サラダ、アンパンマンポテトの創作料理が並ぶ彩り