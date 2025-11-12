１１日、貴州省黔西（けんせい）市のＥＣサービスセンターで、農産物をライブ配信で販売するスタッフ。（黔西＝新華社配信／范暉）【新華社北京11月12日】中国は11月11日の「独身の日」に合わせて行われる大規模なネット通販セール「双11（ダブルイレブン）」を迎え、各地の電子商取引（EC）企業や宅配会社がネット通販と物流のピークに全力で対応している。１１日、河南省商丘市夏邑県のライター通信販売企業で、製品を梱包する