農林水産大臣賞を受賞した藤本逞さんの総合花壇提供：玉藻公園 高松市の玉藻公園の開園以来、毎年行われている高松市菊花展競技会の審査結果が11日、発表されました。 70回目となる今回は愛好家が丹精込めて育てた大菊、盆栽花壇、懸崖花壇など100点、約560鉢が出品され、11月5日に審査が行われました。 最優秀にあたる農林水産大臣賞には、三木町の藤本逞さんの総合花壇に、香川県知事賞には高松市の湊恵さんの盆