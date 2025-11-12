Gi-FACTORYは、西日本最大級の大型野外グルメイベント『全肉祭』の姉妹イベントとなる「theグルメ」を、2025年11月22日(土)から11月24日(月・祝)までの3日間、岡山ドーム前のイベント広場にて第2回開催を行います。約40店舗の美食が集結するほか、大型エアー遊具などお子様向けコンテンツも充実した新型グルメイベントです！ Gi-FACTORY グルメイベント「theグルメ in 岡山」 開催期間：2025年11月22日(土)〜11月2