学校法人平野学園は、令和7年度チャレンジング・プロジェクト推進事業として「幼稚園経営イノベーション推進プロジェクト(通称：K-Innovationプロジェクト)」をスタートしました。これは、幼稚園経営の持続可能性と経営品質の向上を目指す、全国でも例を見ない幼児教育と経営学を融合させた挑戦的な取り組みです。 学校法人平野学園「幼稚園経営イノベーション推進プロジェクト」 近年、幼稚園では教育内容の充実