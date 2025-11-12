盗難車であることを隠すため、別の車のナンバープレートを付けたなどの疑いで、暴力団組員ら4人が逮捕された。“ナンバー”付け替え…盗難車で幹部送迎か6日、東京・足立区の西新井署でカメラが捉えたのは、カメラのフラッシュをまぶしそうにする男。暴力団住吉会系組員の鈴木直樹容疑者（41）だ。鈴木容疑者は他の3人と共に、900万円相当の盗難車が車検に通ったように偽造したなどの疑いで逮捕された。その手口はどういったものだ