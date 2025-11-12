12日から予算委員会の舞台は参議院に移りました。立憲民主党の蓮舫議員は、高市首相との初対決で政治とカネの問題を厳しく追及しました。中継です。蓮舫議員は、いわゆる裏金問題で不記載があった佐藤議員を政府の要職に起用したことで国会運営に支障が出ているとして、人事の撤回を求めました。立憲民主党・蓮舫議員「今その院の運営に支障が出ているのは、私たち参議院側ではなくて、総理の人事なんですよ。そのことをどう思われ