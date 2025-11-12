東京都内でタイ国籍の12歳の少女が性的な接客をさせられたとする事件をめぐり、母親のほかにも少なくとも3人が少女の人身取引に関与した可能性があることがタイ政府関係者の取材で分かりました。この事件は、文京区のリラクセーション店で12歳のタイ国籍の少女に性的な接客をさせたとして経営者の男が逮捕され、少女の母親が少女を日本に残して離れたあと、台湾で売春に関わった疑いで拘束されたものです。タイの政府関係者により