俳優の大和田美帆さんが自身のインスタグラムを更新。10歳の長女がタイのインターナショナルスクールに入学し、寮生活を始めたことを明かしました。【写真を見る】【 大和田美帆 】10歳長女のタイ・インターナショナルスクール入寮を報告「ちゃんと考えてちゃんと選んでちゃんと決めた」大和田さんによると、「突然ですがワガコはこの夏からタイの学校に通っています」と書き出し、長女はこれまでも「3歳で1人でお風呂に入りた