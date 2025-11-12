名古屋グランパスは12日、今シーズン限りで長谷川健太監督との契約満了を発表した。2022年より名古屋の指揮官に就任した長谷川監督。昨年はルヴァンカップで優勝を果たし、クラブにタイトルをもたらした。リーグ戦での成績は2022年が8位、2023年が6位、昨年が11位となっていたが、今シーズンは成績不振に悩まされている。まだシーズンは終了していないが、残り2試合で名古屋は17位。J1残留は決まっているものの、なかなか順位を上