10日(現地時間)、サントスはブラジル全国選手権(ブラジレイロ・セリエA)でフラメンゴと対戦し、2-3で敗れた。サントスは試合終盤までに0-3とフラメンゴに大きくリードされ、その後2点を返して意地を見せたが一歩及ばなかった。この試合では、サントスのネイマールの行動も話題となった。怪我から復帰し、最前線の位置で先発起用されたネイマールだったが、85分に途中交代を命じられると激昂。そのままロッカールームへと直行してし