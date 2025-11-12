マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が今シーズン終了後に同クラブを退団することを検討しているようだ。イギリスメディア『THE TIMES』が伝えている。グアルディオラ監督は2016年夏にシティの監督に就任し、最初の2016-17シーズンこそ無冠に終わったが、その後は毎シーズンごとにタイトルを獲得。プレミアリーグ4連覇やUEFAチャンピオンズリーグ(CL)優勝など、クラブ史を塗り替える数々の偉業を達成してきた