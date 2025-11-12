GoogleがPixelシリーズ向けの機能追加アップデート「Pixel Drop」の2025年11月版をリリースしました。「通話内容を文字起こしする機能」や「Googleマップの経路案内を白黒表示にして電力消費を抑える機能」などが追加されており、今後数週間かけて順次展開されます。Pixel Drop | 2025 年秋の Google Pixel アップデートhttps://store.google.com/jp/magazine/pixel_drop?hl=ja11 月の Pixel Drop：便利な通話メモ機能や、生物多様