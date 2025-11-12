ものまねタレントの“ナナちゃん”こと古村奈々が11日に自身のアメブロを更新。2歳の長男の著しい成長や、兄弟の肌質の違いについてつづった。この日、古村は「2歳8ヶ月のポン太、幼稚園で教えてもらったのかわかりませんが突然20まで数えて数字が理解できるようになってました」と長男の成長に驚いた様子で報告。「幼稚園って、すごい」と感動をつづった。また、生後2か月の次男についても「今のところことばの発達チェック問題な