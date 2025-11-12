2025年8月に放送終了した『仮面ライダーガヴ』テレビシリーズの後日談となる東映Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』(監督：柴粼貴行)の完成披露上映会が11月11日、東京・新宿バルト9にて行われた。舞台挨拶には柴粼監督とメインキャストが登場し、楽しく賑やかなトーク合戦を繰り広げた。左から、鎌田英怜奈、宮部のぞみ、庄司浩平、知念英和、日野友輔、新木宏典、田淵累生、柴粼貴行監督『仮