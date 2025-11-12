米ＥＳＰＮ局のＪ・パッサン記者が１１日（日本時間１２日）、主なメジャー球団の補強ポイントを特集する記事を公開。３連覇を目指すドジャースは村上宗隆内野手、岡本和真内野手、今井達也投手、ではなく、最優秀救援２度のエドウィン・ディアス投手（３１）を獲得すべきと進言した。「スター選手も、リングも、潤沢な資金もすべて持つチームには、本来もう何も必要ない」と同記者は現状維持で十分と指摘。「ドジャースはＫ・