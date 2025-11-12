アニメ「忍たま乱太郎」の原作漫画「落第忍者乱太郎」と、兵庫県尼崎市産の野菜?あまやさい?がコラボした。【画像】２種のみそ汁パッケージを見るそうして生まれたは、多忙な忍者でも「ささっと」食べられそうな一杯だ。その名も、「雑渡昆奈門のささっとできるもん味噌汁」である。人気キャラクター「雑渡昆奈門（ざっとこんなもん）」が描かれたパッケージに入っているのは、フリーズドライのお味噌汁だ。尼崎市の味噌問屋「高瀬