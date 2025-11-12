中日の大野雄大投手が１２日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、５０００万円増の年俸１億７０００万円でサインした（金額は推定）。「頑張りたいと思って、今年も挑んだけど、思っていた以上の数字が出せた。充実した一年だった」。今季は２０試合に登板して、自己最多タイの１１勝４敗、防御率２・１０をマーク。チームの連敗を８度止めるなど、先発ローテーションの一角としてフル回転した。復活の一年