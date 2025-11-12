前走のオキザリス賞で１・７倍の１番人気に応えて５馬身差の快勝を果たしたサトノボヤージュ（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）は、カトレアＳ・オープン（１１月２９日、東京競馬場・ダート１６００メートル）へ向かう。１１月１２日、田中博調教師が「予定通りです。前走はこっちの教えたいことをやってくれて、想像以上の騎乗をしてくれました。能力があるのは間違いないです」と美浦トレセンで明かした