乃木坂４６の井上和が紅葉の写真を投稿し話題になっている。１２日までに更新した自身のインスタグラムに「可愛い帽子を買いました」と記した。紅葉の前で笑顔を見せる姿や新しく購入したという黒のファーのハットをかぶる姿などを投稿した。この投稿にＳＮＳ上では「普通にレベチの存在なんだよ井上和って」「この写真を見て確信！！！乃木坂の推しは井上和だ！！！」などの声が寄せられている。