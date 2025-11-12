【セガ：Black Fridayセール アーリースタート】 セール期間：11月12日～12月1日まで セガは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて「Black Fridayセール アーリースタート」を11月12日より開始した。 本セールでは対象となるプレイステーション 5／プレイステーション 4／Nintendo Switc