【モデルプレス＝2025/11/12】モデルで女優の高田里穂が11月10日、自身のInstagramを更新。大胆な肌見せ衣装を公開し、話題を呼んでいる。【写真】31歳美人女優「圧倒的オーラ」美ボディ大胆露出◆高田里穂、大胆衣装で美スタイル披露高田は、11月26日に発売される写真集「素描」（講談社）のオフショットを投稿。脇からウエストにかけて、そして腰から足首までを大胆に露出している衣装を着こなし、美しいスタイルを披露している