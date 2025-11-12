米大リーグのロサンゼルス・ドジャース専門メディア「ドジャースネイション」が2025年11月12日（日本時間）、トミー・エドマン内野手（30）が、来週に右足首の手術を受ける予定だと報じた。「韓国代表チームの構想にも影響を与える可能性」今シーズン、エドマンは5月に右足首炎症のため故障者リスト入りした。8月には右足首をねん挫して一時戦線を離脱した。右足首に不安を抱えながらの復帰となったが、レギュラーシーズンでは97試