俳優チョン・ジヒョンとチ・チャンウクが、新ドラマ『人間X九尾狐』（原題）で共演する。【写真】「筋肉が眩しい」チ・チャンウクのスイムウェア姿韓国のJTBCで放送され、Amazonプライム・ビデオを通じて全世界に配信される予定のドラマ『人間X九尾狐』は、人間を惑わす妖艶な存在と、妖しさを引き寄せる人間が運命の交差点で出会う“ファンタジーラブコメディ”だ。『損するのは嫌だから』『力の強い女カン・ナムスン』で高い評価