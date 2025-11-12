メ～テレ（名古屋テレビ） 特殊詐欺の実行役を勧誘する「リクルーター」役を務めたなどとして、男2人が逮捕されました。 職業安定法違反などの疑いで逮捕されたのは住居不定、自称会社員の山下大輝容疑者（25）と、愛知県半田市の会社役員、野田大智容疑者（25）です。 警察によりますと2人は今年7月、特殊詐欺の実行役として少年（17）をSNSで勧誘した疑いがもたれています。 また、少年に指示を出し