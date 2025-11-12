メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が5連覇を果たすか注目される、竜王戦七番勝負の第4局が、京都市で始まりました。 今期の竜王戦七番勝負は、藤井六冠に佐々木勇気八段が挑戦しています。 第4局の会場は来月に開設100周年を迎える京都競馬場で、日本中央競馬会の競馬場で将棋の公式戦が開催されるのは初めてです。 対局は佐々木八段の先手で午前9時に始まりました。 藤井六冠は開幕から3連勝していて