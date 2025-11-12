日本気象協会は「冬用タイヤ準備前線」を発表しました。北日本、東日本の内陸を中心に、すでに冬用タイヤの装着が必須となっています。東〜西日本の日本海側では平地でも、遅くとも11月中には交換が必要です。冬道を運転される方は、必ず冬用タイヤへの交換を行ってください。冬道エリア拡大全国的に今月中の交換が必要日本気象協会は12日(水)、ドライバーの皆さまに冬期の道路を安心・安全に運転いただくため、冬用タイヤの準備