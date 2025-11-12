100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第111回は「B型」のお話です。【写真】まわりがやる気満々だとやる気しない。まわりがやる気ないと、がぜんやる気。これも私。* * * * * * *前回「今まで出演した『エリザベート』を振り返って。シシィ