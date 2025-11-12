日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。DeNAを戦力外となった徳山壮磨投手（26）が12番目に登板し、切れのあるツーシームでアピールした。先頭の渡部健人を内角をえぐる146キロのツーシームで詰まらせ三ゴロに打ち取ると、続くフルプの代役サポート選手も同じツーシームを詰まらせ三ゴロに。最後に迎えた地元・松山には、オーラに圧倒