プロ野球・阪神は11日、近本光司選手がFA権を行使せずに残留することを発表しました。近本選手は2018年に大阪ガスからドラフト1位で入団すると、1年目に159安打でセ・リーグの新人選手シーズン最多安打を記録。これまでに最多安打を1度、盗塁王を6度、ベストナインとゴールデングラブ賞をそれぞれ4度獲得しました。FA権行使の申請期限当日に残留を決断した近本選手。球団を通じて「すごく縁のある球団ですし、甲子園球場のあの歓声