元プロ野球選手の多村仁志氏が９日、インスタグラムを更新。長女が婚約したことを報告した。多村氏は「長女の婚約に伴い行われた両家の顔合わせ食事会。最初は少し緊張しましたが、ご両親がとても素敵なお二人で、父親として安心しました」と記述。「パパママ大切に育ててくれてありがとう」とメッセージが入った贈り物の写真も公開した。「二人が自分たちで考え、準備してくれたおかげで、和やかで楽しいひとときになりました