オーストラリアのアデレード動物園で飼育中のオスのジャイアントパンダの「星秋（シンチュー）」とメスの「怡蘭（イーラン）」。2頭は2024年12月15日にチャーター機でオーストラリアのアデレードに到着し、新たな中国・オーストラリアのパンダ保護協力研究がスタートした。新華網が伝えた。協定によると、2頭はオーストラリアで10年間にわたる飼育を予定している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）