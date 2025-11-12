外食大手のレストラン・ブランズ・インターナショナル（RBI）は11月10日、傘下のファストフードブランド「バーガーキング」の中国事業を、中国の投資会社CPE源峰に売却すると発表しました。両社は合弁会社を設立し、CPE源峰が約3億5000万ドル（約540億円）を投資、持ち株比率は83％となります。RBIは約17％を保有し、取締役会の1議席を維持する方針です。取引の完了は2026年第1四半期を予定しています。RBIは今年2月、バーガーキン