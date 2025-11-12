多文化共生社会の実現を目指す全国知事会のプロジェクトチーム会議が11月11日にオンライン方式で開かれ、外国人がルールを適切に理解できるよう、生活に関する相談対応に努めることなどを盛り込んだ共同宣言を取りまとめました。 【動画】「全ての人が安心して暮らし活躍できる多文化共生社会を」共同宣言案で合意 全国知事会プロジェクトチーム 静岡県の鈴木康友知事がリーダーを務める全国知事