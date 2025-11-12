官民共働での社会課題の解決を目指し11月7日、スタートアップ企業などが静岡市に事業の提案を行いました。 【動画】社会課題の解決アイデア提案 スタートアップ企業など10社が静岡市に 静岡市で開かれたのは、「知・地域共創コンテストUNITE2025」の二次審査会です。 静岡市が主催するこのコンテストは、行政だけでは解決できない社会課題を官民共働で解決するため、スタートアップ企業などから事業案を募り