東京電力柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、新潟県の花角知事は近く福島第一原発を視察する意向を示しました。柏崎刈羽原発の再稼働を議論するにあたり、県は2011年に発生した福島第一原発事故について、原因や安全な避難方法など3つの検証を行い、2023年に報告書をまとめています。花角知事は再稼働の是非について近く自身の判断を示すとする中、12日の会見で、福島第一原発を視察する意向を示しました。帰還困難区域や復興が進んで