日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)が11日、放送され、推し活でファンが敏感になる“ある言葉”について出演者らが語り合う場面があった。今回は「楽しいはずの推し活なのに…ファン同士のいざこざに疲弊&推す側推される側の気持ち…」をテーマにトークを展開。多くの女性アイドルの振り付けを担当している振り付け演出家の竹中夏海氏は「【重大なお知らせ】とか、【大切なお知らせ】っていう言葉に