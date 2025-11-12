NHK党の党首・立花孝志容疑者が元兵庫県議の名誉を傷つけたとして逮捕された事件で、立花容疑者が弁護士に対し、「真実相当性はあった」と話していることがわかりました。NHK党の党首・立花孝志容疑者は、街頭演説やSNSなどで百条委員会の委員を務めていた竹内英明元県議について、ウソの発言を繰り返すなどし、名誉を傷つけた疑いが持たれています。立花容疑者は警察の調べに対し、「発言した事実について争うつもりはありません