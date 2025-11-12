ドジャースのフレディ・フリーマン家に招き入れられた保護猫・チャンプの最新動画が公開されました。チャンプは昨年11月、保護猫施設から譲り受けフリーマン家の家族の一員になった子猫。長男のチャーリーくんがお父さんに直接交渉していました。名前の由来は「ワールドシリーズが終わって3日後だからそれしかない」とドジャースのワールドシリーズチャンピオンにちなんで“チャンプ”と名付けられました。それから1年、フリーマン