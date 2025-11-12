料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部たなか。旅行やアウトドアが大好きで、よくおいしいものを求めて出かけています！今回紹介するのは、鎌倉紅谷の『クルミとパイ〜クルミッ子キャラメルソースを添えて〜8本入』。言わずと知れた銘菓〈クルミッ子〉の姉妹スイーツとして2022年に登場して以来