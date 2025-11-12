人手不足が深刻な課題となっています。例外なく中小企業も採用がうまく進まず、人手の確保には頭を悩ませています。一方でコロナ禍を経て働き方は大きく変わりました。中でも新たに経営の戦力になってきているのが「在宅ワーカー」です。 2022年に営業やマーケティングを通じて中小企業の成長を支援する当社を起業したのですが、当社のクライアントの中には社長1人の会社で社員がゼロにもかかわらず、成長