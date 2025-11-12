台風26号の影響であす13日夜遅くにかけて奄美地方では大雨となるおそれがあります。 台風26号はきょう12日午前9時には台湾付近の海上にあります。 あさって14日には奄美地方の東の海上で温帯低気圧に変わり、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 奄美地方では13日夜遅くにかけて大雨に注意が必要で、1時間の予想雨量は多いところで12日は20ミリ、13日は30ミリとなっています。 海上のしけのため、奄美・