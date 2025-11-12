鹿児島市の郵便局でうそ電話詐欺の被害を未然に防いだとして、。 鹿児島西警察署から感謝状が贈られたのは、鹿児島市の鹿児島武郵便局の桑原由隆さん(59)と中野祐樹さん(35)です。 2人は、今年9月中旬、郵便局の窓口で前日に口座を開設した高齢の女性から「送金の限度額を50万円から上げてほしい」とお願いされました。 不審に思って女性に話を聞いたところ、「愛媛県警を名乗る男から『携帯電話の未納料金が14万8000円あり、警